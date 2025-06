Serie A accordo raggiunto con Ndoye | annuncio di Romano

Il calcio italiano si prepara a vivere un emozionante cambiamento: dopo il trionfo in Coppa Italia e una stagione ricca di tensioni e successi, Dan Ndoye sta per lasciare il Bologna. L’accordo di massima tra le parti apre le porte a un nuovo capitolo per l’esterno svizzero, desideroso di nuove sfide. Mentre Vincenzo Italiano avrebbe preferito trattenere il talento almeno fino alla fine del mercato, il futuro di Ndoye si scrive altrove, promettendo grande spettacolo.

I contatti delle scorse ore hanno permesso al club di raggiungere un accordo di massima con l’esterno del Bologna Dan Ndoye. Come previsto, lo svizzero nel corso di questo calciomercato lascerĂ il club rossoblĂą con il quale ha vinto poco piĂą di un mese fa la Coppa Italia, risultando essere anche decisivo visto che il gol vittoria l’ha segnato proprio lui. Dal canto suo Vincenzo Italiano l’avrebbe voluto trattenere a Bologna per almeno un’altra stagione, ma Ndoye si sente di dovere compiere quel definitivo salto di qualitĂ in carriera, anche perchĂ© il prossimo ottobre saranno 25 anni, non tantissimi ma neanche pochissimi per un calciatore che oramai è nel pieno della sua “avventura” nel mondo del calcio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Serie A, accordo raggiunto con Ndoye: annuncio di Romano

In questa notizia si parla di: ndoye - accordo - serie - raggiunto

Napoli, Conte ha scelto l'esterno: blitz per Ndoye| Accordo con gli agenti, si tratta col Bologna - Il Napoli non perde tempo e punta su Dan Ndoye, l'esterno che potrebbe rivoluzionare le corsie offensive.

Il DS Manna scatenato sul mercato: il Napoli ha l'accordo con Ndoye! Intesa di massima trovata con lo svizzero e con il suo entourage, i contatti non si erano mai spenti dopo il tentativo dello scorso gennaio. Ora la palla passa ai due club, che si siederanno Vai su Facebook

Ndoye Juventus, scatto del Napoli! Accordo già raggiunto; LIVE MERCATO | Napoli, c'è l'accordo con Ndoye! Roma-Ghisolfi ufficiale ??; MERCATO - Romano: Napoli, accordo quasi raggiunto con Ndoye, c'è l'ok di Conte.

Accordo raggiunto tra Napoli e Ndoye, l’esterno è sempre più vicino alla maglia azzurra - L’esterno d’attacco svizzero del Bologna, classe 2000, ha raggiunto un accordo di massima sui termini contrattuali con il club azzurro, che nelle ultime ore ... Come scrive internapoli.it

Ndoye Juventus, scatto del Napoli di Conte! Accordo già raggiunto con il calciatore: cosa manca per la chiusura dell’affare. Novità - Novità sul futuro del giocatore seguito anche dal calciomercato Juve Secondo quanto riportato da Matteo Moretto di Relevo, il Napoli accel ... Segnala juventusnews24.com