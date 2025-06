Sergio Ramos s’è portato in Messico pure la camera iperbarica a 39 anni segna ancora l’Inter se n’è accorta

Sergio Ramos, a 39 anni, conferma di essere ancora una leggenda vivente del calcio mondiale. Dopo aver portato in Messico la sua esperienza e anche la camera iperbarica, l’ex capitano del Real Madrid si distingue nuovamente in campo. Nella sfida tra Monterrey e Inter, Ramos ha segnato un gol di testa che ha fatto esplodere i tifosi, dimostrando che il suo talento e la sua determinazione sono intatti. La sua carriera è tutt’altro che conclusa…

Sergio Ramos torna protagonista, a 39 anni. Dopo una carriera da vincente puro, l’ex Real la scorsa notte è stato uno dei migliori in campo nella sfida del suo Monterrey all’Inter. Ha segnato il gol del vantaggio con la specialità della casa ovvero il colpo di testa. Ha battuto Bastoni (anche doveva marcarlo Acerbi e gli interisti protestano per un presunto fallo) e ha sorpreso Sommer che non è stato ancora impeccabile. Secondo Transfermarkt.it questo dovrebbe trattarsi del gol di testa numero 61 della sua carriera. A seguire un elogio che ne fa El Paìs dopo la notte da star. Sergio Ramos si esalta anche col Monterrey dopo un inizio complicato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sergio Ramos s’è portato in Messico pure la camera iperbarica, a 39 anni segna ancora (l’Inter se n’è accorta)

