Sergio Ramos Inter Fabrizio Romano spiazza tutti | La scorsa estate era stato proposto ai nerazzurri e ad un’altra big della Serie A Il retroscena

Fabrizio Romano sconvolge il mondo del calcio con una rivelazione sorprendente: la scorsa estate, Sergio Ramos è stato proposto ai nerazzurri e a un'altra grande squadra di Serie A. Dopo il suo recente gol al Mondiale per Club, il difensore ha ancora una volta attirato l'attenzione, ma cosa si nasconde dietro questa suggestiva proposta? Ecco il retroscena che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Sergio Ramos Inter, Fabrizio Romano spiazza tutti: «La scorsa estate era stato proposto ai nerazzurri». Il retroscena di calciomercato. Dopo il suo gol realizzato nella notte contro l’ Inter al Mondiale per Club col Monterrey, il nome di Sergio Ramos è tornato alla ribalta. A svelare un clamoroso retroscena legato al difensore ex Real Madrid è il giornalista Fabrizio Romano. SERGIO RAMOS INTER – « Volevo raccontarvi una storia su Sergio Ramos, che ieri segna al debutto contro l’Inter nel nuovo Mondiale per Club. In tanti hanno chiesto come sia possibile che non sia stato cercato da nessuna squadra top anche se ha 39 anni, posso raccontarvi che lo scorso anno, l’inizio del mercato estivo 2024, Ramos è stato proposto all’Inter quando De Vrij poteva andare all’Al Nassr, poi De Vrij è rimasto all’Inter, l’Inter non ha considerato l’opzione Ramos anche perché c’era il tema Buongiorno ancora in piedi, era un’Inter già orientata ai giovani con Oaktree. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sergio Ramos Inter, Fabrizio Romano spiazza tutti: «La scorsa estate era stato proposto ai nerazzurri e ad un’altra big della Serie A». Il retroscena

