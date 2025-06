Sergio Ramos | Contro l’Inter buon punto ma serve più personalità

Sergio Ramos analizza il pareggio tra Monterrey e Inter nel Mondiale per Club, sottolineando la determinazione della sua squadra. Un punto conquistato contro un avversario di alto livello, ma con ancora margini di miglioramento, soprattutto in personalità . La sfida di Los Angeles ha messo in evidenza il percorso da compiere: rafforzare la fiducia e la spinta verso obiettivi più ambiziosi. È solo l’inizio di una lunga rincorsa verso il successo.

Dopo l'1-1 tra Monterrey e Inter al Mondiale per Club, Sergio Ramos ha commentato la prestazione della sua squadra con lucidità . «Alla fine, quando non si vincono i tre punti, non si può essere completamente felici. Però va detto che abbiamo affrontato una delle squadre più forti d'Europa, finalista dell'ultima Champions League. Lo sapevamo e volevamo dare tutto in campo, e credo che l'abbiamo fatto. Nella ripresa siamo cresciuti, abbiamo tenuto più palla e creato qualche occasione in più.

