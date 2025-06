Sergio Ramos | Buon punto contro una squadra più forte ora pensiamo a questo Sulla qualificazione…

Sergio Ramos esprime soddisfazione per un punto prezioso contro una squadra più forte, sottolineando il valore della prestazione e la determinazione del Monterrey. Dopo il pareggio contro l'Inter nel Mondiale per Club, le parole del difensore riflettono fiducia e concentrazione, guardando già alla qualificazione. La sfida è appena iniziata, e Ramos ci ricorda che ogni passo avanti conta in questa emozionante corsa.

Le parole di Sergio Ramos, difensore centrale del Monterrey, dopo il pareggio contro l'Inter nel Mondiale per Club. I dettagli. Intervenuto ai microfoni di Dazn nel postpartita di Monterrey Inter, esordio nel Mondiale per Club per entrambe le squadre, Sergio Ramos ha parlato così. RISULTATO – «Buona la prestazione anche se quando non vinci resti sempre deluso. Avevamo sicuramente di fronte un avversario molto complicato che ha giocato una finale di Champions. Nel primo tempo abbiamo fatto un po' di fatica, mentre nella ripresa abbiamo sicuramente avuto un approccio migliore. Meglio sicuramente un punto che zero».

Monterrey-Inter 1-1 LIVE: Sergio Ramos batte un colpevole Sommer. Schema su punizione, pareggia Lautaro - Un match emozionante tra Monterrey e Inter, con un inizio infuocato: al 25’ Sergio Ramos apre le marcature, ma Lautaro pareggia allo scadere del primo tempo.

Finisce 1-1 tra Monterrey-Inter, al gol di Sergio Ramos, risponde Lautaro Martinez. Al secondo tempo l'Inter crea poco, ma spreca qualche occasione. Primo punto nel girone, ora l'Urawa sabato. Vai su Facebook

