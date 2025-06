Sergio Gambino si autosospende da Fratelli d' Italia dopo indagine della Procura di Genova

Sergio Gambino, ex assessore e figura di spicco di Fratelli d'Italia, ha deciso di autosospendersi dal partito in seguito all'apertura di un'indagine da parte della Procura di Genova. La vicenda riguarda presunte rivelazioni di segreto d'ufficio legate alla campagna elettorale genovese. Gambino, attestando la propria innocenza, ha sottolineato come questa scelta sia un gesto di responsabilitĂ e rispetto per il procedimento giudiziario in corso.

L'ex assessore genovese Sergio Gambino, coinvolto nell'indagine della Procura di Genova per presunte rivelazioni di segreto d'ufficio - riguardanti l'allora candidata sindaca Silvia Melis, oggi alla guida dell'amministrazione cittadina - da parte sua e del comandante della polizia locale del capoluogo ligure, Giurato, si è autosospeso da Fratelli D'Italia. "A seguito dell'indagine avviata dalla Procura di Genova nei miei confronti, pur certo di poter fornire la prova della correttezza di ogni mio comportamento, ho deciso di auto sospendermi dal mio partito di appartenenza, Fratelli d'Italia - scrive Gambino in una nota diffusa dal suo avvocato -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sergio Gambino si autosospende da Fratelli d'Italia dopo indagine della Procura di Genova

In questa notizia si parla di: procura - indagine - genova - sergio

Ryan scappato dal casertano e ritrovato nel Po, la Procura apre un'indagine sulla morte del 15enne - La Procura di Torino ha avviato un'inchiesta sulla morte di Ryan Mdallel, il 15enne scomparso da Mondragone e trovato ormai senza vita nel Po, vicino al ponte Regina Margherita.

Alla vigilia del primo consiglio comunale (in programma domani alle 15) dopo le elezioni, esce fuori una clamorosa indagine della Procura della Repubblica di Genova. Il comandante della Polizia locale Luca Giurato e l'ex assessore e attuale consigliere com Vai su Facebook

Corruzione: Gambino si auto sospende da Fratelli d'Italia; Dossieraggi sul voto, l’ex assessore indagato si autosospende da FdI ma rimane in Consiglio comunale; Genova, dossier per screditare Salis in campagna elettorale: indagati ex assessore Gambino e capo dei vigili.

Sergio Gambino si autosospende da Fratelli d'Italia dopo indagine della Procura di Genova - L'ex assessore genovese Sergio Gambino si autosospende da Fratelli d'Italia per un'indagine su presunte rivelazioni di segreto d'ufficio. Lo riporta quotidiano.net

Dossieraggi sul voto, l’ex assessore indagato si autosospende da FdI ma rimane in Consiglio comunale - Antonino Sergio Gambino, indagato dalla Procura per corruzione e rivelazione di segreto di atti d’ufficio nell’ambito dell’inchiesta sulla Polizia locale ... genova.repubblica.it scrive