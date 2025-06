Serata e petizione | Per lo stop al genocidio

Unite per una causa potente e urgente: domani sera, alle 21 al Teatrino Giannetta Musitelli, si terrà una serata speciale dedicata alla petizione contro il genocidio. Con la partecipazione di figure di spicco come Khader Tamini, Valentina Barzotti e Luisa Morgantini, l’evento sarà un momento di confronto e solidarietà per sensibilizzare e agire insieme. Non perdere questa occasione di fare la differenza e sostenere la pace.

Le liste civiche 110 & Lodi, Lodi Comune Solidale e il Movimento 5 Stelle Lodi, organizzano insieme un’iniziativa a cui prenderanno parte anche Khader Tamini, presidente sella Comunità Palestinese della Lombardia, la deputata pentastellata Valentina Barzotti e Luisa Morgantini, ex vicepresidente del Parlamento Europeo, nonché attivista non violenta. Al centro dell’evento, in programma domani alle 21, al Teatrino Giannetta Musitelli, un dibattito sul " genocidio in atto a Gaza – spiega Franco Tonon di Lodi Comune Solidale – per il quale chiediamo il cessate il fuoco, il ritiro delle forze israeliane, l’apertura di un corridoio umanitario, la liberazione degli ostaggi, la sospensione della compravendita di armi tra Italia e Israele, e il riconoscimento dello Stato di Palestina ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Serata e petizione: "Per lo stop al genocidio"

