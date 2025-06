Sequestra la figlia 18enne che era in una struttura protetta arrestato

Una drammatica vicenda scuote Padova: un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo aver sequestrato sua figlia 18enne, affidata in una struttura protetta a seguito di denunce per maltrattamenti. La giovane, coraggiosa nel denunciare le violenze subite, ora si trova di nuovo in grave pericolo. Segui gli sviluppi di questa vicenda e resta aggiornato su DayItalianeWS.

La giovane era stata collocata in una struttura protetta dopo le denunce per maltrattamenti. Un uomo di 50 anni, di origine marocchina, è stato arrestato dalla Polizia di Padova con l'accusa di aver sequestrato la propria figlia di 18 anni per strada, nonostante la giovane fosse stata precedentemente affidata a una struttura protetta. La ragazza aveva denunciato i genitori per maltrattamenti, scaturiti dalla loro opposizione al suo stile di vita "all'occidentale". Arresto convalidato: scatta il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico. Il giudice ha convalidato l'arresto del padre e disposto il divieto assoluto di avvicinamento alla figlia, oltre all' applicazione del braccialetto elettronico per monitorare i suoi spostamenti.

