senza specializzazione praticava medicina estetica denunciata

In un contesto in cui la bellezza e il benessere sono al centro dell’attenzione, le autorità italiane intensificano i controlli sui centri estetici e di medicina estetica. Recenti operazioni dei Carabinieri NAS hanno messo in luce situazioni di illecito che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini. La scoperta di uno studio abusivo e di una dottoressa senza specializzazione evidenzia l’importanza di affidarsi a professionisti qualificati per garantire trattamenti sicuri ed efficaci.

Tempo di lettura: 3 minuti Rimane alta l'attenzione dei Carabinieri Nas, d'intesa con il Ministero della Salute, sul settore dei centri estetici e di medicina estetica. Le ulteriori attività di indagine, hanno permesso di rilevare illeciti su tutto il territorio nazionale. In particolare, il Nas di Brescia ha sequestrato uno studio abusivo e ha denunciato per abusivo esercizio della professione una 'dottoressa' priva di specializzazione. La donna, una 42enne di origini russe, aveva fatto di una stanza della propria abitazione, a Ponte San Pietro (Bergamo), il suo studio medico. Era lì che riceveva le 'pazienti', attratte, principalmente, dalla pubblicità affidata a Instagram e Facebook.

