In un’Italia dove la mobilità è essenziale, i residenti di Villanova di Castenaso si schierano contro la possibile chiusura del passaggio a livello, temendo che possa causare caos e disagi. Con striscioni e fervore, gli imprenditori locali chiedono di mantenere il traffico fluido, tutelando la vita quotidiana e l’economia del territorio. Il comitato viabilità si fa portavoce di questa battaglia, perché il benessere della comunità non può essere sacrificato.

"No alla chiusura del passaggio a livello", questo quanto richiesto a gran voce, con tanto di striscioni, da alcuni imprenditori di Villanova di Castenaso. "Siamo un gruppo di imprenditori, slegati da realtà politiche, mossi dall’interesse di tutelare il territorio dove sono insediate le nostre attività e la quotidianità delle nostre vite e delle tante famiglie che vivono e transitano da Villanova – spiegano all’unisono –. Il comitato viabilità e territorio è contro la realizzazione del lotto 2bis, così come ci è stato illustrato negli incontri che l’amministrazione di Castenaso ha avuto di recente con i cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Senza passaggio a livello, traffico in tilt"

