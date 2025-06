senza alcuna autorizzazione casa sul ticino da dieci anni

Una straordinaria scoperta sul fiume Ticino riaccende il dibattito sulla legalità delle case galleggianti: senza autorizzazioni da oltre dieci anni, una vasta dimora di 200 metri quadrati è stata scoperta dai militari del Roan della Guardia di finanza. Questa vicenda solleva importanti domande sulla regolamentazione e la tutela delle aree demaniali. Un caso emblematico che ci invita a riflettere sulla necessità di un intervento deciso per garantire legalità e rispetto delle normative.

Una casa galleggiante di duecento metri quadrati, che da anni era ormeggiata a ridosso della sponda del fiume Ticino, in provincia di Pavia. Una costruzione che, tuttavia, non aveva alle spalle alcuna concessione edilizia né adeguata autorizzazione per l’occupazione di area demaniale. È stata scoperta dai militari del Roan della Guardia di finanza della Sezione Operativa Navale Lago di Lugano, che ha competenza su tutto il territorio lombardo. Secondo quanto ricostruito, la struttura risalirebbe a circa dieci anni fa ed era ancorata in modo permanente alla riva, utilizzata come abitazione pur in assenza di autorizzazione formale da parte dell’Amministrazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it