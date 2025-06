Senza acqua senza cibo e da soli in casa per 15 giorni | salvati due cani a Nichelino

In un gesto di coraggio e compassione, due cani sono stati salvati martedì sera a Nichelino dopo essere rimasti soli in casa per 15 giorni senza acqua né cibo, a seguito dell’arresto del proprietario. Questa vicenda drammatica mette in luce l’importanza di intervenire tempestivamente per proteggere gli animali più vulnerabili. La città di Nichelino si impegna a tutelare i loro diritti e il benessere di tutti gli animali.

Due cani sono stati salvati martedì sera, 17 giugno, a Nichelino. Erano rimasti soli dopo l'arresto del proprietario. Ne dà notizia Fiodor Verzola, educatore cinofilo e assessore della Città di Nichelino. I due cani erano in condizioni di forte deprivazione, senza acqua né cibo, sono rimasti soli.

