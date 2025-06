Sentenza UFFICIALE | limite a monte ingaggi e mercato dei bianconeri

La recente sentenza ufficiale stabilisce un limite di monte ingaggi e restrizioni sul mercato per la Juventus, generando un grande fermento tra i club coinvolti. La decisione, comunicata dalla Federazione, ha già acceso discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, poiché solo una squadra è stata penalizzata in questa delicata fase. È il momento di analizzare le implicazioni di questa svolta che potrebbe rivoluzionare il calcio italiano e internazionale.

La decisione ormai è ufficiale con la comunicazione da parte della Federazione: svolta per quanto riguarda il mercato del club Un clima di tensione e una serie di decisioni che rischiano di far discutere, visto che coinvolti ci sono diversi club, ma solo uno, alla fine, è stato penalizzato. Decisione presa: Angers sanzionato (LaPresse) – Calciomercato.it Al centro questioni finanziarie per quanto riguarda le società di Ligue 1, massimo campionato francese. La Dncg (Direction Nationale du Contrôle de Gestion), l’organismo di controllo finanziario del calcio francese, ha infatti deciso di penalizzare l’ Angers, ma di risparmiare altre tre società di Ligue 1. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Sentenza UFFICIALE: limite a monte ingaggi e mercato dei bianconeri

In questa notizia si parla di: ufficiale - mercato - sentenza - limite

Mister Movie | Rambo Prequel Ufficiale: Millennium Media Presenta il Film sulle Origini al Mercato di Cannes - Mister Movie è entusiasta di annunciare il prequel ufficiale di Rambo, presentato da Millennium Media al mercato di Cannes.

Il #ManCity sta facendo mercato come se non ci fosse un domani. Teoricamente da sei mesi è finito il processo che lo vede imputato per 115 (presunte) violazioni finanziarie. In attesa che venga emessa la sentenza. In Italia per la #Juventus ci hanno messo 7 Vai su Facebook

Sentenza UFFICIALE: limite a monte ingaggi e mercato dei bianconeri; “Al limite del ridicolo”: Inter, la prima sentenza dopo l’arrivo di Chivu | ESCLUSIVO; Affidamento diretto preceduto da indagine di mercato aperta al mercato: si applica comunque il principio di rotazione.

Sentenza UFFICIALE del tribunale: ora il mercato è bloccato - Secondo quanto riportato da ‘Foot Mercato’, infatti, il DNCG, l’organo di vigilanza finanziario del calcio francese, ha di fatto bloccato il trasferimento di Castello Lukeba dal Lione al Lipsia. calciomercato.it scrive

Mazzata ufficiale dopo il ricorso: mercato bloccato e trasferimenti saltati - it Come riportato da ‘Foot Mercato’, è stato infatti respinto il ricorso del Lione contro la sentenza del DCNG ... Come scrive calciomercato.it