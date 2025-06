Senato respinge pregiudiziali su riforma separazione carriere magistrati

Il Senato ha compiuto un passo decisivo respingendo le pregiudiziali di costituzionalità sulla riforma della separazione delle carriere dei magistrati. Con un voto allineato, il Parlamento si prepara ad affrontare questa importante trasformazione nel sistema giudiziario italiano. La questione, ora più che mai al centro del dibattito pubblico, apre nuove prospettive per garantire trasparenza e meritocrazia nella giustizia. La discussione continuerà con l’obiettivo di consolidare un sistema più equo e efficiente...

Il Senato ha respinto con voto unico le tre pregiudiziali di costituzionalità presentate da Pd, Avs e M5S alla riforma per la separazione delle carriere dei magistrati e per l'istituzione dell' Alta Corte disciplinare. I no sono stati 110, i sì 52 e 3 gli astenuti. Il senatore del Pd Pier Ferdinando Casini si è astenuto evidenziando che "il testo non può essere considerato in contrasto con la Costituzione". Si è aperta poi la discussione generale nella quale, tra l'altro, il presidente della commissione Affari Costituzionali Alberto Balboni ha riepilogato le sedute sul provvedimento. Il governo "vuole sottomettere i pm", ha detto il capogruppo Dem Francesco Boccia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Senato respinge pregiudiziali su riforma separazione carriere magistrati

In questa notizia si parla di: senato - pregiudiziali - riforma - separazione

Separazione delle carriere, approdo in Senato tra proteste opposizioni e magistratura; Separazione, la destra corre contro il calendario; Separazione carriere in Aula Senato, bocciate pregiudiziali.

Separazione carriere in Aula Senato, bocciate pregiudiziali - ROMA, 18 GIU – Il Senato ha respinto con voto unico le tre pregiudiziali di costituzionalità presentate da Pd, Avs e M5S alla riforma per la separazione delle carriere dei magistrati e per l’istituzio ... lasicilia.it scrive

Separazione delle carriere, approdo in Senato tra proteste opposizioni e magistratura - L’esame si apre con le pregiudiziali di costituzionalità ... Come scrive repubblica.it