Sempio parla a Chi l' ha visto | ecco cosa ha detto sul caso Garlasco

Andrea Sempio respinge l’ipotesi di poter essere collegato ai reperti che stanno venendo analizzati in incidente probatorio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sempio parla a Chi l'ha visto: ecco cosa ha detto sul caso Garlasco

In questa notizia si parla di: sempio - parla - visto - ecco

Garlasco, perché si parla dei genitori di Chiara Poggi dopo il blitz a casa di Andrea Sempio - Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, riaccende l'attenzione per un blitz a casa di Andrea Sempio.

"Perché è lui il colpevole". Garlasco: tutti a parlare di Sempio, ma ecco le prove contro Alberto Stasi Vai su Facebook

Sempio parla a Chi l'ha visto: ecco cosa ha detto sul caso Garlasco; Garlasco, Andrea Sempio a Chi l’ha visto: “Io non c’entro niente col Fruttolo”; A Chi l’ha Visto? SVELATA LA VERITÀ SULL’ALIBI DI ANDREA SEMPIO: davvero era in casa insieme al padre durante l’omicidio di Chiara? Da chi sono state uccise la neonata e la mamma trovate a Villa Pamphili? Ecco cosa dicono i tatuaggi….

Sempio parla a Chi l'ha visto: ecco cosa ha detto sul caso Garlasco - Con me non centrano niente. Si legge su msn.com

Garlasco, Andrea Sempio a Chi l’ha visto: “Io non c’entro niente col Fruttolo” - "Io non c'entro nulla col Fruttolo, di sicuro non ho mangiato in quella casa la mattina del 13 agosto 2007": ecco cosa dice Andrea Sempio ai microfoni di Chi l'ha visto ... Lo riporta dire.it