Sei una leggenda del calcio La foto social di Messi e Baggio

Un incontro da sogno tra due icone del calcio mondiale: Messi e Baggio si ritrovano al Mondiale per Club, rivivendo emozioni e storie di leggenda. La maglietta regalata da Roberto Baggio a Leo Messi è il simbolo di un legame speciale tra due campioni, pronti a scrivere un nuovo capitolo nel cuore dei tifosi di tutto il mondo. Un momento che rimarrà impresso nella storia del calcio.

Una maglietta molto significativa regalata a Leo Messi da parte di Roberto Baggio è stata l'occasione per una rimpatriata tra i due al Mondiale per Club. L'argentino: "Sei una stella e una leggenda storica del calcio".

In questa notizia si parla di: leggenda - calcio - messi - baggio

