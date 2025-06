Sei un venduto | De Martino scuote Affari Tuoi cos’è successo

Sei un venduto di De Martino scuote Affari Tuoi con momenti di tensione, ironia e sorprese inattese. La puntata del 17 giugno ha tenuto gli spettatori col fiato sospeso, tra scelte azzardate e un siparietto divertente con Gennarino, il cagnolino mascotte. Ma il finale amarissimo di Francesco, che ha perso i 30mila euro all’ultimo tiro, ha lasciato tutti senza parole. E il commento di...

News Tv. La puntata del 17 giugno di Affari Tuoi ha regalato al pubblico momenti di tensione, ironia e un finale amarissimo per Francesco, concorrente dalla Toscana. Tra scelte rischiose, cambi azzardati e un siparietto esilarante con Gennarino, il cagnolino mascotte del programma, la serata è stata un mix perfetto di emozioni e leggerezza. Il colpo di scena è arrivato all'ultimo tiro, quando Francesco ha perso i 30mila euro. E il commento di Stefano De Martino non è passato inosservato. Un inizio fortunato e la "striscia blu" interrotta troppo presto.