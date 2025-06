Sei un informatico? Selezione da Aruba

Sei un appassionato di tecnologia e vivi in Toscana? Aruba, leader europeo nei servizi cloud e sicurezza informatica, apre le porte a talenti desiderosi di innovare nel mondo digitale. Con sedi strategiche ad Arezzo, Bibbiena e Firenze, offre opportunità di crescita per professionisti con competenze informatiche. Questa è la tua occasione per entrare in un team dinamico e all’avanguardia: scopri come candidarti e far parte di un’azienda che fa la storia digitale italiana.

OpportunitĂ di lavoro in ambito digitale per chi vive in Toscana. Aruba, realtĂ fondata ad Arezzo nel 1994 ed oggi tra i principali operatori europei nei servizi cloud, di hosting, posta certificata e sicurezza informatica, ha aperto una nuova campagna di reclutamento a livello nazionale, ma che coinvolge anche le sedi toscane, in particolare quelle di Arezzo, Bibbiena e Firenze. Le selezioni riguardano figure con competenze informatiche, amministrative e gestionali, ma ci sono anche opportunitĂ in ambito tecnico e impiantistico. Le ricerche in corso spaziano dallo sviluppo software alla gestione dei sistemi cloud, dalla progettazione delle infrastrutture digitali ai servizi legali e alla comunicazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sei un informatico?. Selezione da Aruba

In questa notizia si parla di: aruba - informatico - selezione - opportunitĂ

Aruba lancia la super selezione.