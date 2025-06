Sei ragazzi beccati ad imbrattare con le bombolette spray | denunciati

Sei ragazzi beccati ad imbrattare con le bombolette spray e denunciati: un episodio che mette in luce quanto sia importante rispettare lo spazio pubblico. Questa mattina, all’alba, i carabinieri sono intervenuti a via Carafa, sorprendendo sei giovani nel tentativo di disfarsi di sette bombolette. Un intervento rapido che sottolinea come il rispetto per l’ambiente e la legalità siano fondamentali per una comunità più sicura e responsabile.

Tempo di lettura: < 1 minuto Questa mattina all’ alba i carabinieri della locale compagnia, allertati dal 112, intervengono a via Carafa e sentono un forte odore di vernice. Poco distanti 6 ragazzi. I militari li bloccano e li sorprendono nel tentativo di disfarsi di 7 bombolette spray, indossano anche dei guanti in lattice. Dai successivi accertamenti e sopralluoghi emerge che i ragazzi avevano verosimilmente appena imbrattato le mura perimetrali del mercato rionale. I 6 – già noti alle forze dell’ordine, del posto e di età compresa tra i 22 e i 27 anni – avevano scritto con le bombolette spray le seguenti frasi: – Vogliamo il Pane e anche le rose; –?No ddl 1660; –?Noi Siamo i flegrei siam ribelli per natura; –?la terra trema lo stato dorme. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sei ragazzi beccati ad imbrattare con le bombolette spray: denunciati

