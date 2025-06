Sei anziani morirono nel rogo della Rsa | L’antincendio era fuori uso In quattro rischiano il processo

Una tragedia sconvolgente scuote Milano: sei anziani hanno perso la vita nel devastante incendio della RSA 'Casa per Coniugi'. Un dramma che avrebbe potuto essere evitato se l'antincendio fosse stato funzionante. Ora, quattro persone rischiano il processo, mentre si fa luce sulle responsabilità di questa terribile tragedia. La giustizia è al lavoro per fare luce su quanto accaduto e garantire che simili disastri non si ripetano.

Milano – Nella notte tra il 6 e il 7 luglio del 2023, morirono carbonizzati sei anziani nel maxirogo scoppiato nella rsa in via dei Cinquecento ’Casa per Coniugi’, di proprietĂ del Comune e gestita dalla cooperativa Proges. La pm Maura Ripamonti e l’aggiunta Tiziana Siciliano hanno notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a direttrice della struttura, presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione e direttore generale della cooperativa. La direttrice è Claudia Zerletti, la presidente Michela Bolondi, la vicepresidente Francesca Corotti e il dg Giancarlo Anghinolfi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sei anziani morirono nel rogo della Rsa: “L’antincendio era fuori uso”. In quattro rischiano il processo

