Segreti di famiglia 2 replica puntata 18 giugno in streaming | Video Mediaset

Non perdere l’appuntamento con “Segreti di famiglia” 2, il soap turca che conquista il cuore degli spettatori. Oggi, mercoledì 18 giugno, scopri come Ceylin vince la causa contro i supermercati e segui le tensioni tra Ilgaz e l’operazione di giustizia. Vuoi rivivere gli emozionanti momenti? Ecco il video Mediaset in streaming per rivedere l’episodio 6 in tutta comodità. La suspense continua, non ti resta che cliccare e immergerti nella storia!

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 18 giugno – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Ceylin vince la causa contro la catena di supermercati. Ilgaz, nel frattempo, non vuole coinvolgere Ceylin nell'operazione di cattura dell'assassino delle persone ritrovate nel pozzo. Ecco il video Mediaset per rivedere l'episodio 6 in replica streaming.

