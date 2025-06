Seduzione cena in Canto del venerdì

Vivi un venerdì sera indimenticabile alla Villa Vittoria, dove la magia si mescola alla passione. Dalle 20, lasciati conquistare dalla nostra esclusiva Cena in Canto, un’esperienza sensoriale tra musica e sapori. A partire dalle 23.30, il DJ set live trasformerà la nostro location in un dancefloor irresistibile. Non perdere questa serata di seduzione e divertimento: prenota subito al 347 2659882 e preparati a lasciarti conquistare!

