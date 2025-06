Secondo film di death stranding in sviluppo

Il mondo di Death Stranding si prepara a espandersi ulteriormente con nuovi progetti cinematografici, confermando la forte volontà di trasformare questa universo videoludico in una vera e propria franchise. Dopo l’annuncio di un film live-action in fase di sviluppo e previsto per il 2027, si aggiunge ora un’importante novità: la produzione di un film animato, che promette di portare sul grande schermo una narrazione originale ambientata nel cuore di questo affascinante e misterioso universo, aprendo nuove frontiere per i fan e gli appassionati di tutto il mondo.

Secondo quanto riportato da Deadline, il progetto dell' animated movie prevede una sceneggiatura scritta da Aaron Guzikowski, noto per aver scritto la serie sci-fi Raised by Wolves.

