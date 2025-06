Seconda stazione a Foggia Mainiero gela il Consiglio | E' irrealizzabile

A Foggia, la questione della seconda stazione si infiamma: il consiglio comunale ha approvato, a pochi giorni di distanza, una mozione che invita RFI a reperire ulteriori fondi per rendere possibile questo ambizioso progetto. Tuttavia, emergono nuove difficoltà che rendono irrealizzabile l’obiettivo nel breve termine. Una sfida complessa che pone il futuro della mobilità locale al centro del dibattito pubblico, lasciando tutti con un interrogativo aperto: quali saranno i prossimi passi?

Meno di quindici giorni fa il Consiglio comunale di Foggia aveva approvato, con 25 voti favorevoli e due astenuti, la mozione presentata da Pasquale Cataneo (Italia del Meridione) per sollecitare Rfi a reperire altri 51 milioni di euro e trasformare la prevista fermata ferroviaria nella seconda. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Seconda stazione a Foggia, Mainiero gela il Consiglio: "E' irrealizzabile"

