Se oggi dovessi scegliere non andrei nell’America di Trump Ma su una cosa sono d’accordo con lui | l’opinione di Martina Navratilova

Se oggi dovessi scegliere tra le opportunità di un'America sotto Trump o altri orizzonti, la mia opinione si allinea con quella di Martina Navratilova: i valori democratici sono in crisi. La leggenda del tennis, con coraggio, ha espresso la sua preoccupazione sulla stabilità democratica degli Stati Uniti, sottolineando come il paese non sia più il faro di libertà che conoscevamo. È un invito a riflettere sul futuro della democrazia globale.

“Se oggi fossi nella stessa situazione del 1975 e dovessi scegliere dove vivere, non sarebbe l’America, perché in questo momento non è una democrazia “. Martina Navratilova ha rilasciato forti dichiarazioni alla BBC sulla situazione politica negli Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump. L’ex tennista, cittadina statunitense e ceca, ha messo in discussione i valori democratici del Paese che l’ha accolta nel 1975, al culmine della Guerra Fredda. Navratilova, ex numero uno del tennis mondiale, ha ricordato il suo addio alla Cecoslovacchia comunista: “È stata una decisione difficilissima. Ho avuto un’infanzia idilliaca a Revnice, in una famiglia amorevole che stavo abbandonando. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Se oggi dovessi scegliere, non andrei nell’America di Trump. Ma su una cosa sono d’accordo con lui”: l’opinione di Martina Navratilova

