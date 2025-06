Se non paghi ti taglio la gola | parcheggiatore abusivo minaccia il poliziotto arrestato

In un mondo dove il rispetto delle regole dovrebbe essere la norma, episodi di violenza e minacce come questa scuotono le nostre città. A Catania, un parcheggiatore abusivo ha mostrato i muscoli con parole e minacce, ma l'intervento della polizia ha messo fine alla sua condotta intimidatoria. La sicurezza e la legalità devono prevalere: scopriamo insieme come si è conclusa questa vicenda e cosa si sta facendo per tutelare i cittadini.

Un parcheggiatore abusivo è stato arrestato a Catania per aver minacciato un poliziotto fuori servizio e tentato l'estorsione di denaro. L'agente di era opposto al pagamento per il parcheggio della sua auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: parcheggiatore - abusivo - poliziotto - arrestato

Parcheggiatore abusivo violento arrestato in corso Sicilia: danneggiava le auto - Un parcheggiatore abusivo di 24 anni, originario della Costa d'Avorio, è stato arrestato in corso Sicilia dopo aver danneggiato auto e minacciato cittadini.

Catania, parcheggiatore abusivo minaccia un poliziotto: arrestato http://dlvr.it/TLQQJh #Catania #Sicilia #LiveSicilia Vai su X

Un parcheggiatore abusivo già noto alle forze dell'ordine in quanto più volte sanzionato anche in passato, è stato arrestato dagli agenti delle motovolanti della questura di Catania in via Carlo Felice Gambino. Le accuse a suo carico sono tentata estorsione e Vai su Facebook

Ti taglio la gola: parcheggiatore abusivo minaccia un poliziotto che si rifiuta di pagare, arrestato; Se non paghi ti taglio la gola: parcheggiatore abusivo minaccia il poliziotto, arrestato; Catania, parcheggiatore abusivo minaccia un poliziotto: arrestato.

“Se non paghi ti taglio la gola”: parcheggiatore abusivo minaccia il poliziotto, arrestato - Un parcheggiatore abusivo è stato arrestato a Catania per aver minacciato un poliziotto fuori servizio e tentato l'estorsione di denaro ... Segnala fanpage.it

Catania, parcheggiatore abusivo minaccia un poliziotto: arrestato - Secondo la ricostruzione contenuta in un comunicato della Questura, dopo aver parcheggiato l’auto il poliziotto è stato avvicinato dal parcheggiatore che gli ha intimato di pagare per la sosta. Da livesicilia.it