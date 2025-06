Se non mi fermate lo ammazzo poi va al negozio e spara due volte in testa a un collega

Un gesto estremo e drammatico che scuote la nostra comunità e ci spinge a riflettere sull'importanza di ascoltare e intervenire tempestivamente prima che tragedie simili si ripetano. La violenza non può essere la risposta alle difficoltà; è fondamentale promuovere un ambiente di supporto e dialogo per prevenire queste tragedie. Solo così possiamo sperare di costruire un futuro più sicuro e solidale per tutti.

Aveva annunciato in una e-mail inviata alle risorse umane la sua intenzione di "farsi giustizia", se nessuno lo avesse fermato e ascoltato le lamentele che aveva da esporre. Poi ha preso una pistola ed è andato nel negozio in cui lavorava, mettendo in atto il suo piano omicida. Il. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Se non mi fermate lo ammazzo", poi va al negozio e spara due volte in testa a un collega

