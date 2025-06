Se ne va Isola dei Famosi l’uscita più clamorosa di questa edizione

L’Isola dei Famosi torna anche questa sera, promettendo emozioni forti e sorprese inattese. Con il debutto del doppio appuntamento settimanale, la versione numero 19 si conferma come uno dei reality più seguiti e discussi. Alla guida, Veronica Gentili ci condurrà tra nuove eliminazioni e colpi di scena, rendendo questa serata un momento imperdibile per tutti gli appassionati. Dopo l’uscita di Chiara Balestrieri, la tensione sale ancora di più, lasciando il pubblico con il fiato sospeso.

L’ Isola dei Famosi torna anche stasera con un nuovo appuntamento in prima serata. Mercoledì 18 giugno 2025 segna infatti il debutto del doppio appuntamento settimanale per questa edizione numero 19 del reality. Alla conduzione c’è sempre Veronica Gentili, pronta a guidare il pubblico attraverso una nuova eliminazione. Dopo l’uscita di Chiara Balestrieri, che ha scelto di abbandonare definitivamente il gioco, la serata si preannuncia decisiva, poco fa si è saputo quale potrebbe essere il prossimo naufrago a lasciare l’Honduras. A rischio eliminazione ci sono tre concorrenti, tutti finiti in nomination dopo una serie di voti palesi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it