Se la vita ti dà limoni… crea la lemon drop manicure

Se la vita ti dà limoni, crea una Lemon Drop Manicure: un’esplosione di colore e allegria che celebra il gusto dell’estate. Questa tendenza, ispirata al sole, al mare e alla Costiera Amalfitana, trasforma le unghie in piccoli capolavori di freschezza e luminosità. Perfetta per chi desidera portare con sé un pizzico di allegria ovunque vada, la Lemon Drop manicure è il must-have di questa stagione. Scopri come realizzarla e lasciati conquistare dal suo fascino vibrante.

Quest’anno è la frutta a dominare le tendenze unghie per l’estate: dalle strawberry milk nails alle “tutti frutti” nails, c’è solo l’imbarazzo della scelta. A spiccare tra gli altri, però, è un frutto in particolare: il limone, cui sono dedicate le lemon drop nails. Lemon drop nails: un omaggio al mare, al sole e alla Costiera Amalfitana. Come il nome suggerisce, le lemon drop nails rendono omaggio al limone, uno dei frutti simbolo dell’estate. Non sono però “banali” unghie gialle, ma un vero e proprio tributo al mare, al sole, alla Costiera Amalfitana e ai limoni che da sempre fanno parte della sua iconografia. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Se la vita ti dà limoni… crea la lemon drop manicure

