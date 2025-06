Se è così me ne vado L’ospite potente contro Bianca Berlinguer tensione a È sempre Cartabianca

Una serata di grande tensione sul piccolo schermo, dove discussioni accese e minacce di abbandono hanno acceso gli animi durante la puntata di È sempre Cartabianca. Al centro del dibattito, il delicato conflitto in Medio Oriente e il ruolo dell’Italia in questa complessa geopolitica. Un confronto che ha lasciato lo studio con il fiato sospeso, dimostrando quanto le questioni internazionali possano scatenare passione e polemiche anche in un talk televisivo.

Toni accesi, tensione crescente e minacce di abbandonare lo studio: è quanto andato in scena ieri sera durante una puntata particolarmente movimentata di È sempre Cartabianca, su Rete 4. Al centro del dibattito, il conflitto in Medio Oriente e il ruolo del governo italiano nelle dinamiche tra Israele, Iran e Palestina. Lo scontro tra l'ospite politico e la conduttrice si è presto trasformato in un acceso botta e risposta, con toni polemici e interruzioni reciproche. La discussione si è accesa fin dai primi minuti, quando l'ospite di Bianca Berlinguer, intervenuto per commentare l'attacco di Israele all'Iran, ha ricordato: "È ovvio che Israele è un Paese che ha una ferita indelebile, ha 6 milioni di ebrei trucidati, messi nei forni crematori, assassinati durante la Seconda Guerra Mondiale.

