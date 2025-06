Scultura pericolante sulla torre campanaria | intervengono i vigili del fuoco

Il maltempo continua a mettere alla prova i monumenti storici italiani, e a Peglio, un intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato un potenziale disastro. La scultura in ferro sulla torre campanaria del Comune, indebolita dalle raffiche di vento, si era infatti spezzata alla base, rischiando di cadere. La pronta risposta degli uomini delle emergenze ha garantito la sicurezza della comunitĂ e preservato un importante simbolo locale.

Peglio (Urbino), 18 giugno 2025 – Il maltempo ha messo a dura prova anche il patrimonio architettonico. Nel pomeriggio di ieri, una squadra dei vigili del fuoco di Urbino è intervenuta nel cuore di Peglio per mettere in sicurezza una scultura in ferro installata sulla torre campanaria del Comune. A causa delle forti raffiche di vento e delle condizioni meteo avverse, l'opera si era spezzata alla base, rimanendo in bilico a circa 20 metri d'altezza. Una situazione potenzialmente pericolosa, che ha richiesto l'immediato intervento dei pompieri. Utilizzando le tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), la squadra è riuscita a raggiungere la sommitĂ della torre, mettere in sicurezza la scultura e calarla a terra in totale sicurezza.