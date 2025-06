Screening audiologico gratuito negli ospedali lecchesi

Prenditi cura del tuo udito e scopri l’importanza di una buona audiologia con i screening gratuiti negli ospedali lecchesi! Un’occasione unica per verificare la tua salute uditiva e conoscere i servizi specialistici offerti dal Manzoni di Lecco e dal Mandic di Merate. Non perdere questa opportunità: il 19 giugno, dedica qualche minuto alla tua salute e prenota il tuo test gratuito. Perché il benessere uditivo è fondamentale per vivere al meglio ogni momento!

"Prenditi cura del tuo udito!". Screening audiologici gratuiti negli ospedali lecchesi. Si tratta di una ghiotta opportunità per effettuare un test e conoscere da vicino i servizi dell'attività dei due presidi ospedalieri. L'appuntamento è al Manzoni di Lecco il 19 giugno e al Mandic di Merate.

