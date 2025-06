Scossone sull’operazione Musah al Napoli | c’è una grossa novità

Grosse novità scuotono il mercato del Napoli: l’acquisto di Yunus Musah potrebbe rivoluzionare il centrocampo azzurro in vista della nuova stagione. Dopo l’affare De Bruyne, gli azzurri puntano con decisione sul talento del Milan, con l’obiettivo di rafforzare la rosa prima del ritiro di Dimaro. Antonio Conte ha già messo gli occhi su Musah, un profilo che potrebbe fare la differenza: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla trattativa.

