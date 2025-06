Scoppia l’estate a Castiglion Fiorentino i riflettori si accendono sulle varie iniziative che animeranno le sere estive

L’estate a Castiglion Fiorentino si accende di magia e divertimento, illuminando le sere con un mix di eventi imperdibili. Dopo il successo del Palio dei Rioni, l’atmosfera si scalda ulteriormente con spettacoli, musica dal vivo e iniziative coinvolgenti in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e la Pro Loco. Preparati a vivere emozioni indimenticabili: l’estate è arrivata, e il divertimento è assicurato!

Arezzo, 28 giugno 2025 – S coppia l'estate a Castiglion Fiorentino, dopo l'edizione 2025 del Palio dei Rioni i riflettori si accendono sulle varie iniziative che animeranno le sere estive. A partire dal prossimo fine settimana, 27, 28 e 29 giugno, quando, in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e la Pro Loco, saranno di scena spettacoli e musica dal vivo per le strade del centro storico. Partiamo venerdì 27 con l'evento "THE VILLAGE PEOPLE", in piazza del Municipio, con giochi e animazione per i più piccoli e con spettacoli e musica dal vivo per i più grandi. Il giorno dopo, sabato 28 giugno, ritorna la "SERATA D'ESTATE" dove i veri protagonisti saranno i negozi di prossimità con le loro fantastiche occasioni.

