Scoppia L’Amore Tra Elisa Isoardi e Uno Chef Famosissimo | Beccati In Costiera Amalfitana!

Non è più solo un'indiscrezione: tra Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino scoppia l’amore sotto il sole della Costiera Amalfitana. La passione tra gastronomia e cuore si fa sempre più forte, lasciando i fan a chiedersi se questa fiamma possa trasformarsi in una storia da sogno. Cosa bolle in pentola tra loro? Resta con noi per scoprire gli sviluppi di questa coinvolgente vicenda sentimentale.

Una passione nata tra fornelli e cucina gourmet. La conduttrice Elisa Isoardi è stata sorpresa con il volto noto dell’alta ristorazione. Cosa bolle in pentola tra Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino? Pare che il cuore della conduttrice Rai non sia più libero, e la scintilla con lo chef stellato sia ormai diventata fiamma. I due sono stati sorpresi insieme in Costiera Amalfitana, complici e sorridenti a bordo di un gommone. Non è più solo un pettegolezzo: sembra proprio che sia nata una coppia. Già a marzo si vociferava di una possibile intesa, ma ora le immagini parlano chiaro. Isoardi, che fino a poco tempo fa si dichiarava single e indipendente, aveva però ammesso di avere il cuore aperto a nuove emozioni. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Scoppia L’Amore Tra Elisa Isoardi e Uno Chef Famosissimo: Beccati In Costiera Amalfitana!

In questa notizia si parla di: elisa - isoardi - chef - scoppia

