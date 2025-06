Scoperta storica nel Bresciano spunta una falange | è l’unico resto umano di Neanderthal in Lombardia

Una scoperta straordinaria scuote il mondo della paleontologia lombarda: una falange umana risalente al Neanderthal è stata trovata nel sito del Monte Budellone, a Prevalle. Questo rappresenta l’unico resto umano di tale epoca mai rinvenuto in Lombardia, un ritrovamento che apre nuove finestre sulla nostra preistoria e sulla presenza dei Neanderthal nel territorio. La scoperta rivoluziona le nostre conoscenze e invita a ulteriori studi.

BRESCIA – Una piccola falange umana tra i reperti del sito paleolitico del Monte Budellone, a Prevalle: si tratta dell’unico resto umano di Neanderthal rinvenuto in uno scavo in Lombardia. “Resti umani del paleolitico medio non sono mai stati documentati in Lombardia e sono estremamente rari – ricorda l’assessore Paolo Burlon, che segue il team di ricerca per conto dell’Amministrazione –. I siti archeologici che han restituito ossa umane di Neanderthal sono poco più di una trentina in tutta Italia. Questo ritrovamento è una grande novità e annovera il sito del Monte Budellone tra i più importanti dell’area padana”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it