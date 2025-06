Scooter contro camper a Ro Ferrarese | muore un 66enne di Copparo

Tragedia questa mattina sulla provinciale 5 a Ro Ferrarese, dove un incidente tra uno scooter e un camper ha tolto la vita a un uomo di 66 anni di Copparo. Un dramma che ci ricorda quanto siano fragili i momenti di vita e l’importanza della sicurezza sulle nostre strade. La vicenda si sta ancora chiarendo, ma intanto il dolore si diffonde nella comunità .

Riva del Po, 18 giugno 2025 – Un’altra tragedia della strada. Il fatto è successo stamani verso le 8.20 sulla Strada provinciale 5 in localitĂ Ro Ferrarese, in prossimitĂ dell’incrocio con via Benetti. La vittima è stato un 66enne residente nella localitĂ di Coccanile del Comune di Copparo. La ricostruzione dell’incidente mortale, in fase di accertamento, con lo scooter guidato del 66enne, che procedeva verso Ro Ferrarese, si è scontrato contro un camper che si stava immettendo sulla Sp5. Sul posto l’intervento del personale sanitario del Suem, che nulla ha potuto se non accertare il decesso dell’uomo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it