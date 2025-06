Scontro tra un' auto e una moto sulla strada statale 121 ferito il motociclista

Un incidente sulla strada statale 121 a Misterbianco mette in evidenza ancora una volta quanto la sicurezza stradale sia fondamentale. Oggi pomeriggio, uno scontro tra auto e moto ha provocato il ferimento del motociclista, rimasto sbalzato dopo l'impatto. Mentre le cause dell’incidente sono in fase di accertamento, questo episodio ci ricorda quanto sia importante rispettare le regole per tutelare la vita di tutti gli utenti della strada.

Incidente sulla strada statale 121, oggi pomeriggio, nel tratto in salita all'altezza di Misterbianco. Lo scontro, come riporta 95047, ha coinvolto una  moto e un’autovettura che si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Ad avere la peggio è stato il motociclista, sbalzato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Scontro tra un'auto e una moto sulla strada statale 121, ferito il motociclista

