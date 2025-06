Scontro frontale tra uno scooter e un tir a Vico Equense | ferito un ragazzo di 21 anni

Una tragica collisione questa notte a Vico Equense tra uno scooter e un tir ha lasciato un giovane di 21 anni ferito gravemente. L’incidente, avvenuto nella suggestiva cornice della Penisola Sorrentina, ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti. Sul luogo sono immediatamente intervenuti i soccorsi, ma le condizioni del ragazzo rimangono serie. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

L'incidente stradale si è verificato questa notte nella cittadina della Penisola Sorrentina. Il 21enne, che guidava lo scooter, è stato portato d'urgenza in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

