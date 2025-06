Scontro frontale tra camion e scooter | travolto ragazzo di 21 anni

Un tragico incidente sulla SS 145 a Vico Equense ha coinvolto un camion e uno scooter, travolgendo un giovane di soli 21 anni. La notte si è trasformata in un dramma che ha scosso la comunità locale, mentre i carabinieri lavorano per chiarire le cause di questa drammatica collisione frontale. La vita del ragazzo è stata improvvisamente stravolta, lasciando un senso di sgomento e speranza di far luce su quanto accaduto.

Nella notte i carabinieri sono intervenuti sulla SS 145 altezza Km 10+91 all'altezza di Vico Equense per un incidente stradale. Poco prima e per cause ancora in corso di accertamenti era avvenuto uno scontro frontale tra un autocarro e uno scooter con in sella un ragazzo del posto 21enne. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Scontro frontale tra camion e scooter: travolto ragazzo di 21 anni

