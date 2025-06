Scontro frontale sulla statale 90 a Mirabella Eclano | tre feriti tra cui una donna incinta

Una drammatica collisione sulla statale 90 a Mirabella Eclano ha coinvolto due auto, lasciando tre feriti, tra cui una donna incinta. L'intervento tempestivo dei Carabinieri ha cercato di gestire l'emergenza e avviare le indagini sulle cause dell’incidente. Un episodio che rammenta quanto la sicurezza stradale sia fondamentale per tutti noi, in particolare in zone trafficate come questa. La speranza è che le condizioni dei feriti migliorino rapidamente.

Mirabella Eclano – Nella serata di ieri, personale della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano è intervenuto lungo la strada statale 90, dove, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un incidente stradale frontale tra due autovetture. Alla guida dei veicoli si trovavano.

