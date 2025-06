Scontro a Pasian di Prato tagliata la lamiera dell' auto per estrarre il conducente

Un violento incidente a Pasian di Prato ha richiesto interventi immediati da parte dei soccorritori, che hanno dovuto tagliare la lamiera per estrarre il conducente rimasto intrappolato. La collisione tra due auto ha provocato il ribaltamento di una vettura, creando scompiglio in via Codroipo alle 17:15 di oggi. Resta da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, mentre i rilievi continuano a fare luce su quanto accaduto.

Un forte scontro tra due auto ha capottato una vettura sul fianco: i soccorritori hanno dovuto tagliarne la lamiera per estrarre il conducente. L'incidente è avvenuto in via Codroipo, a Pasian di Prato, attorno alle 17 e 15 di oggi: non è ancora chiara la dinamica, sulla quale i rilievi. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Scontro a Pasian di Prato, tagliata la lamiera dell'auto per estrarre il conducente

In questa notizia si parla di: scontro - pasian - prato - lamiera

Scontro a Pasian di Prato, tagliata la lamiera dell'auto per estrarre il conducente.

Pauroso scontro tra due auto lungo la SP60 a Pasian di Prato: una si ribalta sul fianco - PASIAN DI PRATO (UDINE) – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 giugno 2025, lungo la Strada Provinciale 60, all’intersezione con via Pasiano, nel territorio comunale di Pasian ... nordest24.it scrive

Incidente tra due auto, una delle due finisce rovesciata su un fianco: conducente estratto dalle lamiere - 15 di oggi, 18 giugno, i vigili del fuoco di Udine sono intervenuti, con una squadra della sede centrale e con la squadra del distaccamento di Codroipo, in ... Come scrive msn.com