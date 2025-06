Scontri in Kenya durante le manifestazioni contro le violenze della polizia

Le strade di Nairobi sono state teatro di scontri violenti durante le manifestazioni contro le recenti violenze della polizia, lasciando nove persone ferite il 17 giugno. Questi eventi evidenziano un crescente malcontento e una richiesta urgente di riforme. La tensione si intensifica, mentre la società chiede giustizia e sicurezza. Leggi per scoprire come si evolve questa delicata situazione in Kenya.

Il 17 giugno le tensioni sono aumentate in Kenya dopo che nove persone sono rimaste ferite negli scontri a Nairobi tra forze di sicurezza e manifestanti che protestavano contro le violenze della polizia.

