Scontri al corteo per Cospito Dieci anarchici condannati | Fu guerriglia organizzata

Gli scontri al corteo per Alfredo Cospito hanno segnato una pagina difficile della mobilitazione sociale, con dieci anarchici condannati e una sola assoluzione. La sentenza del Tribunale, guidato dal giudice Antonella Bertoja, ha evidenziato come quei momenti siano stati un’espressione di guerriglia organizzata. Questi eventi sollevano interrogativi sulla gestione delle manifestazioni di protesta e sulla linea sottile tra dissenso e violenza. Ma cosa ci insegnano realmente questi episodi?

Dieci condanne, con pene comprese fra i 4 anni e 7 mesi a 1 anno e sei mesi (pena sospesa). Una sola assoluzione. Così ha deciso il Tribunale, giudice Antonella Bertoja, nel processo in cui alla sbarra sono finiti 11 imputati, per lo più di area anarchica, ritenuti responsabili degli scontri avvenuti durante la manifestazione in solidarietà al detenuto Alfredo Cospito che in quei giorni stava portando avanti uno sciopero della fame per protestare contro il regime carcerario del 41bis a cui era sottoposto. I fatti risalgono all’11 febbraio del 2023. Nell’udienza dello scorso 29 maggio la Procura aveva chiesto condanne da sei mesi fino a sei anni di carcere per un presidio che, stando alla pubblica accusa, la pm Francesca Crupi e Leonardo Lesti si era trasformato in guerriglia urbana, con "imbrattamenti di banche e negozi" e il "danneggiamento di due auto Enjoy". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scontri al corteo per Cospito. Dieci anarchici condannati: "Fu guerriglia organizzata"

In questa notizia si parla di: scontri - cospito - dieci - corteo

Scontri al corteo per Alfredo Cospito a Milano, chieste condanne fino a 6 anni per 11 anarchici - Gli scontri al corteo per Alfredo Cospito a Milano hanno portato alla richiesta di condanne fino a 6 anni per 11 anarchici accusati di resistenza, danneggiamento e travisamento.

Milano, condannati 10 anarchici pro-Cospito: saracinesche abbassate durante corteo di protesta per timore di scontri Vai su X

Il tribunale di Milano ha condannato in primo grado dieci degli undici anarchici accusati per gli scontri avvenuti in una manifestazione del 2023 a sostegno di Alfredo Cospito Le pene variano da un minimo di un anno e sei mesi a un massimo di quattro anni e Vai su Facebook

Scontri al corteo per Alfredo Cospito: 10 condanne a Milano; Scontri al corteo per Cospito, dieci condanne a Milano; Scontri al corteo per Cospito. Dieci anarchici condannati: Fu guerriglia organizzata.

Scontri corteo per Alfredo Cospito: 10 condanne a Milano - Il processo di primo grado a carico degli 11 imputati dell'area anarchica per le manifestazioni a sostegno di Alfredo Cospito si sono concluse con dieci condanne e un'assoluzione. Riporta tg24.sky.it

Scontri a corteo per Cospito, dieci condanne a Milano - Si è concluso così il processo di primo grado a carico di 11 imputati che appartengono all'area anarchica per la manifes ... Come scrive msn.com