Scomparso ragazzo di 20 anni | ricerche in corso

La scomparsa di Sandro Benvenuti, un giovane di 20 anni residente a Firenzuola, ha scosso la comunità e ha dato il via a intense ricerche. La Prefettura ha attivato il Piano ricerche persone scomparse, mobilitando tutte le risorse possibili per rintracciare il ragazzo e portarlo a casa. Mentre le indagini proseguono, l’attenzione si concentra sulla speranza di ritrovarlo sano e salvo, perché ogni secondo conta in questa difficile corsa contro il tempo.

La Prefettura ha attivato nel corso della scorsa notte il Piano ricerche persone scomparse per Sandro Benvenuti, un giovane di 20 anni residente a Firenzuola, allontanatosi dall'abitazione di famiglia la mattina del 17 giugno scorso. Secondo le ricostruzioni fornite dalla famiglia, il ragazzo.

Firenze, si cerca Sandro Benvenuti: 20 anni, scomparso da Firenzuola da martedì - Sandro ha carnagione chiara, capelli castani e occhi marroni, è alto circa 1,70 per circa 85 kg. Si legge su corrierefiorentino.corriere.it