Scomparso Antonio Noviello dopo il concerto di Vasco Rossi a Napoli | appello a Chi l’ha visto

Grande preoccupazione scuote Monte di Procida e Napoli: Antonio Noviello, giovane pizzaiolo, è scomparso dopo il concerto di Vasco Rossi allo Stadio Maradona. L’ultima volta è stato avvistato fuori dallo stadio, e ora si cerca chi possa averlo visto o può fornire indicazioni utili. La sua famiglia e amici implorano qualsiasi segnalazione: la vostra collaborazione può fare la differenza. Se avete informazioni, contattate immediatamente le autorità.

Antonio visto l’ultima volta fuori dallo Stadio Maradona. Sono ore di grande apprensione per la scomparsa del pizzaiolo Antonio Noviello, un giovane di Monte di Procida che risulta irreperibile dalla serata di martedì 17 giugno. L’ultima segnalazione utile lo colloca nei pressi dello Stadio Diego Armando Maradona a Fuorigrotta, Napoli, dove si stava svolgendo il concerto di Vasco Rossi. Antonio avrebbe seguito l’evento dall’esterno, non avendo biglietto. Al momento della scomparsa indossava pantaloncini neri Nike, una maglietta bianca con stemma della Champions League e calzini neri fino al ginocchio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Scomparso Antonio Noviello dopo il concerto di Vasco Rossi a Napoli: appello a Chi l’ha visto

In questa notizia si parla di: antonio - noviello - concerto - napoli

Direttamente dal Maradona di Napoli. In attesa del concerto di Vasco Rossi. #radioufita #vascorossi #vascorossiofficial #vascorossifanclub Vai su Facebook

Antonio scomparso a Fuorigrotta dopo il concerto: il caso a Chi l’ha visto?; Antonio Noviello scomparso a Fuorigrotta, l'appello disperato dei familiari: «L'ultima volta è stato visto vic; Ansia a Fuorigrotta per Antonio, non si hanno tracce del giovane da ieri sera.

Antonio scomparso a Fuorigrotta dopo il concerto: il caso a Chi l’ha visto? - Il giovane era andato a Fuorigrotta per il concerto di Vasco ... Lo riporta fanpage.it

Ansia a Fuorigrotta per Antonio, non si hanno tracce del giovane da ieri sera - Il giovane, residente nel quartiere della periferia ovest di Napoli, avrebbe fatto perdere le tracce da ieri sera e sarebbe stato avvistato per l’ultima volta ... Da internapoli.it