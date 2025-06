Scomparsi dopo un tuffo nel fiume la notizia è di poco fa | come li hanno trovati

Un pomeriggio d’estate, tra risate e giochi spensierati lungo le rive di un fiume, la tranquillità si è improvvisamente spezzata da un grido di emergenza. Dopo una serie di tuffi, alcuni amici sono scomparsi nei profondi flutti, lasciando un’onda di paura tra i presenti. Ma come sono stati trovati e quali sono le speranze di ritrovarli? La notizia di oggi rivela i dettagli di un salvataggio che ha commosso tutta la comunità.

Un pomeriggio d'estate, l'aria vibrante di calore e la promessa di refrigerio hanno attirato alcuni amici verso le placide rive di un fiume. Risate leggere e spensierate conversazioni riempivano l'atmosfera mentre si preparavano per un tuffo rinfrescante. L'acqua, con il suo richiamo irresistibile, sembrava promettere solo sollievo dalla calura estiva. Poi, in un istante che ha spezzato la quiete, la spensieratezza si è trasformata in un grido di allarme. Due figure, che poco prima si erano immerse con entusiasmo, non sono più riemerse dalle acque. Il silenzio assordante che ne è seguito è stato interrotto solo dal disperato appello di un'amica, testimone impotente di quella drammatica scomparsa.

