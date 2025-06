Scivola dal ponte e cade per venti metri in un burrone | Vigili del Fuoco salvano 51enne

Una serata tranquilla si è trasformata in un drammatico salvataggio quando un uomo di 51 anni è scivolato dal ponte di via Nispi Landi, nel comune di Sutri, precipitando per venti metri nel burrone sottostante. Fortunatamente, i Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a recuperarlo e stabilizzarlo. Un intervento che ha dimostrato ancora una volta il coraggio e la professionalità dei nostri soccorritori. Continua a leggere per scoprire come si sono svolte le operazioni di salvataggio e il suo stato di salute.

L'uomo si trovava sul ponte in via Nispi Landi nel comune di Sutri per una passeggiata serale quando è scivolato cadendo per venti metri nella fitta vegetazione. Salvato intorno alle 22 dai Vigili del Fuoco che lo hanno recuperato e ancorato ad una barella. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ponte - venti - metri - vigili

Ponte sullo Stretto, Salvini: "Sarà opera unica al mondo, capace di resistere a venti e terremoti" - Il Ponte sullo Stretto di Salvini sarà un’opera unica al mondo, progettata per resistere a venti forti e terremoti.

51enne precipita da un ponte per 20 metri a Sutri Articolo integrale su https://occhioviterbese.it/51enne-precipita-da-un-ponte-per-20-metri-a-sutri/… #VigilidelFuoco #Occhioviterbese #Tuscia #provinciadiViterbo #News #Notizie #Online Vai su X

#Jesolo – La stagione estiva parte col botto: ponte del 2 giugno già sold out secondo le categorie del ricettivo L’estate 2025 a Jesolo parte con il piede giusto. Dopo il successo dei grandi eventi primaverili — dal Festival degli Aquiloni all’Ironman 70.3, fino all Vai su Facebook

Uomo di 51 anni precipita dal ponte e fa un volo di venti metri; Sutri, 51enne precipita da un ponte: volo di venti metri tra la vegetazione; Scivola dal ponte e fa un volo di 20 metri, salvato dai vigili del fuoco.

Scivola dal ponte e cade per venti metri in un burrone: Vigili del Fuoco salvano 51enne - L'uomo si trovava sul ponte in via Nispi Landi nel comune di Sutri per una passeggiata serale quando è scivolato cadendo per venti metri nella fitta vegetazione ... Scrive fanpage.it

Scivola dal ponte e fa un volo di 20 metri, salvato dai vigili del fuoco - Paura questa sera a Sutri per un uomo scivolato da un ponte e precipitato venti metri più in basso. Come scrive civonline.it