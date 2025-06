Sciopero venerdì 20 giugno disagi in vista anche in Toscana Trasporti a rischio a Firenze

Venerdì 20 giugno si preannuncia un giorno di grande fermento in Toscana, con scioperi e disagi che coinvolgeranno trasporti, sanità e servizi pubblici. La protesta, indetta da diverse sigle sindacali, mira a sensibilizzare su temi cruciali e potrebbe rallentare la quotidianità di cittadini e lavoratori. È fondamentale essere preparati e informati per affrontare questa giornata di mobilitazione, che si prospetta intensa e ricca di novità.

Firenze, 18 giugno 2025 – Venerdì complicato, quello del 20 giugno, per chi viaggia e lavora in Toscana. A causa dello sciopero generale indetto da Cub, Usb e Sgb, sono previsti forti disagi nei trasporti pubblici locali, nei servizi ambientali, nella sanità e nei settori produttivi. Alla protesta, che coinvolgerà anche il personale impiegatizio, si sovrappone quella di Fim, Fiom e Uilm, con una manifestazione regionale dei metalmeccanici nel centro di Firenze che si svolgerà proprio nell'ultimo giorno di Pitti Uomo, aggravando ulteriormente traffico e mobilità cittadina. Trasporto pubblico locale.

