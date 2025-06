Sciopero trasporti venerdì 20 giugno | stop a bus treni e aerei

Il 20 giugno si preannuncia un venerdì da dimenticare per chi si affida ai mezzi di trasporto: bus, treni e aerei potrebbero fermarsi, causando disagi e ritardi. Uno sciopero indetto dai sindacati di base coinvolgerà l'intero settore, minacciando di mettere in crisi la mobilità degli italiani. Resta con noi per scoprire come affrontare questa giornata di caos e quali alternative adottare per muoversi senza stress.

Si prospetta un venerdì nero quello che il 20 giugno attende chi normalmente si affida ai mezzi di trasporto, a causa di uno sciopero indetto da diversi sindacati di base. Dai treni agli aerei, dal Tpl alle autostrade e ai porti, è uno sciopero che rischia di complicare notevolmente gli spostamenti degli italiani quello nazionale.

